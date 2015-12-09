T24 LogoT24 Logo
Magazin

Doğukan Manço boşandı

Anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini mahkemeye bildirdikleri için çiftin davası birkaç gün içinde sonuçlandı

09 Aralık 2015 10:22

Üç yıl önce Moda’daki Barış Manço Müzesi’nde evlenen Doğukan Manço - Tuba Manço çifti, önceki gün tek celsede boşandı.

Doğukan Manço ile “Survivor”a katıldığı için kendisine tepki gösterdiği iddia edilen eşinin boşanma davası, Anadolu 6. Aile Mahkemesi’nde görüldü.

Anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini mahkemeye bildirdikleri için çiftin davası birkaç gün içinde sonuçlandı. 

Doğukan Manço, anlaşma protokolü gereği ayrıldığı eşine 150 bin lira tazminat ödemeyi kabul ederken, tarafların birbirlerinden başka bir nafaka ve eşya talebi olmadı. 

ETİKETLER

doğukan mançotuba mançoboşandıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24