Doğukan Manço boşandı

Üç yıl önce Moda’daki Barış Manço Müzesi’nde evlenen Doğukan Manço - Tuba Manço çifti, önceki gün tek celsede boşandı.

Doğukan Manço ile “Survivor”a katıldığı için kendisine tepki gösterdiği iddia edilen eşinin boşanma davası, Anadolu 6. Aile Mahkemesi’nde görüldü.

Anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini mahkemeye bildirdikleri için çiftin davası birkaç gün içinde sonuçlandı.

Doğukan Manço, anlaşma protokolü gereği ayrıldığı eşine 150 bin lira tazminat ödemeyi kabul ederken, tarafların birbirlerinden başka bir nafaka ve eşya talebi olmadı.