Doğu'da zorlu seçim!

Doğu Anadolu'da seçim, ağır kış koşullarında yapılıyor. Erzurum ve Muş'ta ulaşım sağlanamayan 140 köye seçim görevlileri ve seçim sandıkları il özel idaresi ekiplerinin yardımıyla ulaştırıldı.



Muş'ta kar nedeniyle yolu kapalı olan 7 köye seçim sandıkları ve görevlileri askeri helikopterle gönderildi. Muş'ta 7, Erzurum'da ise 1 köye sandıkların ulaştırılması için yapılan çalışmalar ise henüz sürüyor.



AA muhabirinin İl Özel İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, dün etkili olan kar yağışının ardından Erzurum'da 133, Muş'ta ise 7 olmak üzere toplam 140 köy yolu ulaşıma kapandı.



Erzurum'da yolu kapalı olan köylere seçim görevlileri ve seçim sandıkları İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla ulaştırıldı. Yetkililer yapılan yoğun çalışmaların ardından sandıkların dün gece köylere götürüldüğünü belirtti.



Tekman ilçesi Seçim Kurulu yetkilileri ise Tekman ilçesine bağlı Kuruca köyüne seçim sandığının henüz ulaştırılamadığı bildirildi. İl Özel İdaresi ekiplerinin yoldaki çalışmalarının devam ettiğini ifade eden yetkililer, söz konusu yolun bir saat içinde açılacağını ve sandık görevlilerinin köye ulaşacağını söyledi. Köyde 10 seçmenin bulunduğu bildirildi.



Muş'ta ise yolu kapalı olan 7 köye seçim görevlileri ve seçim sandıkları askeri helikopterle gönderildi.



İl Jandarma Alay Komutanlığının pistinden kalkan askeri helikopterin, yolu kapalı olan Üçevler, Cevizlidere, Alaniçi, Arıköy, Ağıllı, İnardi ve Ekindüzü köyleri yakınlarına ineceği ve görevlileri söz konusu köylere ulaştıracağı belirtildi.



Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolların İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldığı ve sandıkların köylere ulaştırıldığı bildirildi.

