'Doğuda yabancı düşmanlığı daha fazla'



Almanya İçişleri Bakanlığı Konferansı Başkanı Roger Lewentz, doğudaki yabancı düşmanı radikalleşme eğiliminin batıdakinden daha büyük olduğunu söyledi.

Lewentz, 'Welt' gazetesine hafta sonu yaptığı açıklamada, Federal Konsey'in aşırı sağcı NPD'nin kapatılması yönünde sunduğu delillerin de doğudaki bu eğilimi gösterdiğini ifade etti. Lewentz, cuma günü 370 olayla ilgili sunulan belgelerin çoğunluğunun doğu eyaletleri ile ilgili olduğuna dikkat çekti.

Doğuda batıdakinden çok daha az sığınmacı ve göçmen yaşadığını, ancak buna rağmen saldırganlığın bu bölgelerde daha yüksek olduğunu ifade eden Lewentz, doğunun on yıllardır başka kültürleri tanımayamadığını kaydetti. Lewentz, "Göçmen kökenli başka insanlarla bir arada yaşamayı öğrenmek gerekiyor" diye sözlerini sürdürdü.

Doğu eyaletlerinin başbakanları ise yabancı düşmanlığı ile damgalanmamaları uyarısında bulundu. Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke, 'Welt am Sonntag' gazetesine doğuyla ilgili düşüncesizce konuşmaktan kaçırmak gerektiğini söyledi.

Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow da Neonazi şiddete her yerde rastlandığını vurgularken, Saksonya Anhalt Başbakanı Rainer Haselof, doğu Almanların büyük bir bölümünün de dünyaya açık ve dayanışma içinde olduğunu kaydetti.