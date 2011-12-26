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Yaşam

Doğu'da ulaşıma kar engeli AĞRI (A.A)

26 Aralık 2011 20:32

-Doğu'da ulaşıma kar engeli AĞRI (A.A) - 26.12.2011 - Doğubayazıt-Ağrı karayolunda yaklaşık 80 tır, iki yolcu minibüsü ve çok sayıda otomobil, buzlanma ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Doğubayazıt'tan, Ağrı ve Erzurum'a ulaşımı sağlayan Doğubayazıt-Ağrı karayolu İpek Dağı Geçidi'nde etkili olan tipi ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi. İpek Dağı Geçidi'ne zincirsiz çıkmaya çalışan bir tırın devrilmesi sonucu, karayolunun bir şeridi ulaşıma kapandı. Bazı tırlar da yoldan kayarak, devrildi. Karayolundaki tipi ve buzlanma nedeniyle yaklaşık 80 tır, iki yolcu minibüsü ve çok sayıda otomobil yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücüler, karayolları ekiplerinin yolda karla mücadele ve tuzlama çalışması yapmadığını iddia ederek, tepki gösterdi. Karayolunu trafiğe kapatan tırların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermeyeceklerini belirterek, yolun temizlenmesinin ardından zincirli araçların yoluna devam edebileceğini söyledi.

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