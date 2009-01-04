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Yaşam

Doğu’da TIR’lar dondu

Erzurum, Iğdır, Muş, Edirne ve Sivas’ta toplam 866 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

04 Ocak 2009 02:00

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düşmesi, yaşamı olumsuz etkiliyor. Yakıt depoları donan onlarca TIR, yolda kaldı

Erzurum, Iğdır, Muş, Edirne ve Sivas’ta toplam 866 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

Aşırı soğuklardan en çok uluslararası taşımacılık yapılan TIR’lar etkileniyor. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava nedeniyle depoları donan onlarca TIR, yolda kaldı. Birçok aracın ön camları da soğuktan çatladı.

Bir TIR’ın kontrolden çıkması ve uçuruma doğru ilerlemesi üzerine, Yüksekova-Van kara yolu 4 saat ulaşıma kapandı. Kurtarma ekiplerinin TIR’ı çekmesiyle, yol yeniden açıldı.

Öte yandan, İran üzerinden gelen çok sayıda TIR ve kamyon, Yüksekova’da bekletiliyor. Günlerdir yolda olan sürücüler, aşırı soğuklar nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Vatandaşlar da mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmıyor. Yüksek kesimlerdeki birçok köyde halen ulaşım sağlanamıyor.

İlçede su şebekesinin bazı bölümlerinin donduğu bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde aralıklı olarak etkisi sürdüren kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede kar ve tipi nedeniyle Erzurum’da 104, Iğdır’da 28 ve Muş’ta 10 olmak üzere toplam 142 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl özel idare müdürlüklerine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Tipi nedeniyle yolu açılan bazı köy yollarının yeniden kapandığı, bu nedenle yol açma çalışmalarının güçlükle yapıldığı belirtiliyor.

Van’da soğuk hava nedeniyle merkeze 35 kilometre uzakta bulunan, Erçek Gölü kısmen dondu.

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