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Yaşam

Doğu'da Sibirya soğuğu

Ardahan'da gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında eksi 24, Kars'ta ise eksi 22 olarak ölçüldü

24 Şubat 2015 11:56

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sibirya yüksek ve İzlanda alçak basınç sistemlerinin etkisi altında olan bölge genelinde, havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 24, Kars'ta 22, Ağrı'da 20, Erzurum'da 14, Bitlis'te 11, Muş'ta 10, Van'da 7, Erzincan'da 6, Hakkari'de 5 ve Iğdır'da 4 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının da Iğdır'da 10, Van'da 7, Hakkari'de 6, Erzincan'da 5, Muş'ta 4, Bitlis'te 2, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Kars ve Erzurum'da 2, Ağrı'da 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları Bitlis'te 156, Ağrı'da 41, Muş'ta 36, Kars'ta 24, Erzurum ve Ardahan'da 20, Hakkari'de 3, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 140, Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi'nde 118 ve Palandöken Kayak Merkezi'nde 106, Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde 77, Kop Dağı Geçidi'nde 51 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, sis, pus ve don olayı beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan belediye ekipleri tarafından anayollar ile cadde ve sokaklarda temizlikçalışması yapılıyor.

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