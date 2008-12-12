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Politika

Doğu'da seçim sandığına 100 metre yasağı

Doğu ve Güneydoğu'da, görevliler ve oy kullanacaklar dışında kimse sandığa 100 metreden fazla yaklaşamayacak

12 Aralık 2008 02:00

Hükümet, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki sandık güvenliği konusunda bir dizi önlem alıyor. Yerel seçimlerde bölgenin seçmen iradesinin sandığa yansımasını sağlamak için Yüksek Seçim Kurulu ve ilgili bakanlıklar arasında bir dizi toplantı yapıldı.

Bölgedeki 14 bin sandıkta birer jandarma veya emniyet görevlisi bulundurmanın güç olduğu, bazı yerlerde sandık güvenliğinin sağlanması ve baskının ortadan kalkması için sandıkların birleştirilmesinin doğru olacağı üzerinde duruluyor.

Toplu oya önlem

YSK, bu seçimlerde emniyete sandık güvenliği konusunda daha fazla yetki verecek. Sandık görevlileri ve oy kullanacak kişilerin haricinde hiç kimse sandıklara 100 metreden fazla yaklaştırılmayacak. Özellikle bazı köy ve mezralarda, "toplu oy" kullanmanın önüne geçilecek. Küçük yerleşim yerlerinde aile reisinin tüm ailenin yerine mühür basıp oy kullandığı ve oylamanın sabah erkenden bittiği tespit edildi. Bu tür olayların önlenmesi için her seçmenin kendi oyunu kendi kullanması konusunda güvenlik görevlileri ve sandık görevlileri titiz davranacak.

AKP’de de bölge milletvekilleriyle yapılan toplantıda, seçim sorunları görüşüldü. Milletvekilleri, DTP’nin sandıklarda baskı oluşturduğundan yakındı.

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