-DOĞUDA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Yurdun doğu bölgelerinde, bugün kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında kalan tüm yurtta bahar mevsimine uygun yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari) ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde ise lokal olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Dolu, sel, lokal su baskını konusunda ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.