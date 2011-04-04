T24 LogoT24 Logo
Politika

DOĞUDA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI ANKARA (A.A) 

04 Nisan 2011 12:30

-DOĞUDA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Yurdun doğu bölgelerinde, bugün kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında kalan tüm yurtta bahar mevsimine uygun yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu (Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari) ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde ise lokal olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Dolu, sel, lokal su baskını konusunda ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24