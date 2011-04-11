Doğu’da kar yağdı!

T24 - Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Bolu Dağı’nda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.







Devlet Meteorojoli İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre; hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı ve ılık havanın etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kesimlerinde kar, kent merkezlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.