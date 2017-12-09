Doğu'da dondurucu soğuk

ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi\'nde kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Posof ilçesinde yaklaşık 80 santime ulaşan kar, yaşamı zorlaştırıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi\'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Soğuklar nedeniyle şadırvanlar, süz havuzları, dereler, araçlar buz tuttu. Kent sakinleri sabahın erken saatlerinde araçları çalıştırmakta güçlük çekti. Erzurum\'un Oltu ilçesindeki canlı hayvan pazarında besiciler ısınmak için araç lastiği ve tenekelerde ateş yakarak ısınmaya çalıştılar. Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17.7 derece ile Ağrı\'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Yayladüzü köyünde kaydedildi. Termometreler Erzurum\'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer köyünde sıfırın atlında 17.3, Ağrı\'da 16.8, Kars\'ta 10.8, Ardahan\'da 6.6, Muş ve Erzincan\'da 5.5, Iğdır\'da 5.2 dereceyi gösterdi.

Ardahan\'ın Posof ilçesinde, duran kar yağışının ardından vatandaşlar iş yerleri, yollar, araç ve çatılarda biriken karları temizledi. Şehir merkezinde kara saplanan birçok araç çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Bu çalışmanın yetersiz kaldığı anda traktörler devreye girdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle şehir içerisindeki trafiği rahatlatmak için belediye ekipleri de kar küreme ve temizleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 80 santime ulaşan kar hayatı felce uğrattı. Posoflu esnaf, \"Posof\'ta hayat felç. Yollar kapalı olduğu için köylerden gelen yok. Dükkanlarımızın önünü açmak için çalışıyoruz\" dedi.

Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının kesilmesiyle hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi. Bölgede önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor.

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