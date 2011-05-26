'Doğu'da dengeler değişiyor mu?

T24 - AKP'nin olaylı Hakkari mitingine damga vuran kapatılan kepenkler ve boş meydan siyaset dünyası kadar araştırma şirketlerinin de dikkatini çekti. Özellikle CHP'nin kalabalık Hakkari mitinginin ardından 'Doğu'da taşların yerinden oynayabileceği konuşuluyor.



A&G’den Adil Gür, KONDA’dan Tarhan Erdem ve Metropoll’den Prof. Dr. Özer Sencar genel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partilerin performanslarını değerlendirdi. Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





'KASET BELİRLEYİCİ OLMAZ'



A&G Araştırma’nın sahibi Adil Gür seçimin sürprizinin Doğu ve Güneydoğu’dan çıkacağını vurguladı. CHP’nin Batman, Diyarbakır, Muş, Van, Şırnak, Hakkâri gibi illerde oylarını rekor düzeyde arttıracağını, AKP’nin Doğu’da gerileyeceğini öngören Gür, “MHP’nin oyunu kasetler belirlemeyecek” dedi.





'HEDEF YÜZDE 15’LİK KESİM'



'Referandum sonuçlarını en yakın tahmin eden KONDA’nın sahibi Tarhan Erdem de, liderlerin sert üsluplarının halktan prim almadığını vurguladı. Kaset konusunun MHP oylarını etkilemeyeceğini söyleyen Erdem, seçmenin yüzde 85’inin kanaatinin belli olduğunu, liderlerin kararsız kitle için çabaladığını vurguladı.





'MHP’NİN BARAJ RİSKİ KALKTI'



Metropoll Araştırma Şirketi’nin sahibi Prof. Dr. Özer Sencar kaset tartışmalarının MHP’yi “mağdur” durumuna düşürdüğünü vurguladı. Sencar “Partinin oyları mayıs ayına oranla 1 puan yükseldi. Bu araştırma 6 kişinin istifasından sonra yapıldı. MHP’nin baraj riski yok” dedi.





