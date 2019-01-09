Doğu'da çok sayıda köy yolu, ulaşıma kapandı

ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi, kar ve fırtınaya teslim oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Muş-Kulp, Muş-Bingöl karayolu ile Ardahan\'ın Posof ile Damal ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi ile Ardahan\'ı Şavşat\'a bağlayan Sahara Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.

​Doğu Anadolu Bölgesi\'nde kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum\'da 1119, Erzincan\'da 463, Muş\'ta 305, Ağrı\'da 275, Ardahan\'da 107, Kars\'ta ise 77 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Ardahan\'ın Posof ile Damal ilçelerini bağlayan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi ve Ardahan\'ı Şavşat\'a bağlayan Sahara Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle, her iki karayolunda da dün geceden beri ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Gürcistan\'dan Türkiye\'ye giriş yapan birçok araç, Ilgar Dağı Geçidi\'nin kapalı olması nedeniyle yollarda bekliyor.

İlçe çıkışında barikat kuran emniyet birimleri Posof yönünden Ardahan yönüne giden araçların yola devam etmesine izin vermiyor. Kar yağışı nedeniyle Muş-Kulp, Muş- Bingöl, Muş- Bulanık, Varto-Karlıova, Hasköy- Mutki güvenlik yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün ulaşıma kapanan Erzurum-Bayburt karayolu üzerindeki Kop Dağı Geçidi 13 saat sonra açıldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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