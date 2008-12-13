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Yaşam

Doğu'da buzlanma ve sis, Batı'da yağış var

Tatil dönüşü yola çıkacak sürücüleri Doğu'Da buzlanma ve sis, Batı'da ise hafif yağışlı bir hava bekliyor.

13 Aralık 2008 02:00

Tatil dönüşü yola çıkacak sürücüleri Doğu'Da buzlanma ve sis, Batı'da ise hafif yağışlı bir hava bekliyor. 
  
Bugün, Marmara ve Ege Bölgesi’nde hafif yağışlar etkisini sürdürecek. Yağışların fazla kuvvetli olması beklenmese de, zaman zaman ulaşımda olumsuzluklar yaşanmasına neden olabilir.

Yarın akşam saatlerinde Bolu, Eskişehir, Ankara çevresine ulaşacak yağışlar, kısa süreli ve hafif karla karışık yağmur şeklinde görülecek.

Yağışların Kütahya ve iç Ege’de de karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Pazar günü Marmara ve Ege’de yağışlar zayıflıyor, Pazar akşamı Trakya, Çanakkale çevresi ile kıyı Ege’de yağmur olabilir.

Doğu'da kar yok

Doğu’da ise kar yağışı beklenmiyor. Hafta sonu hava parçalı bulutlu, ancak sıcaklıklar Sivas’tan itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Bingöl, Van ve Ağrı’da 0’ın altında seyredecek.

Doğu’da gece sıcaklığı Erzurum’da -26, Ardahan’da -23, Kars’ta -22, Sivas’ta -15, Bingöl’de -10, Malatya’da -9 dereceye kadar düşüyor. 
 
Uzmanlar, doğuya gidecek sürücüleri oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Hafta sonu rüzgarlar güney ve güneydoğu yönlerden hafif eseceğinden, oluşabilecek sis görüş mesafesini düşürebilir.


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