Doğu'da 854 köy yolu kardan kapalı

ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi\'nde yoğun kar yağışı nedeniyle 854 mahalle ve köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Muş\'ta kar etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve özellikle yüksek kesimlerde yaşanan tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kars\'ın Susuz ilçesine bağlı Doyumlu köyünde hayvan yüklü kamyonet yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kaldı. Şoförün ve hayvanların imdadına Susuz Özel İdaresi ekipleri yetişti. Halat yardımıyla kara saplanan kamyon kurtarılırken sürücüsü ekiplerin gözetiminde Doyumlu köyüne ulaştırıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum\'da 566, Muş\'ta 110, Ağrı\'da 80, Erzincan\'da 65, Kars\'ta 26, Ardahan\'da 7 olmak üzere toplam 854 mahalle ve köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Özel İdaresi ekipleri kapanan mahalle ile köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinde Erzurum\'un güney ve güney doğusu kar yağışlı, öğle saatlerine kadar Iğdır çevreleri yağmurlu, Kars, Ağrıve Ardahan çevrelerinin ise kar yağışlı tahmin edildiğini bildirdi. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus beklendiğini açıklayan meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.



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