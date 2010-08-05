Doğubeyazıt'ta 2 bin 600 yıllık zar bulundu

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Yüzey araştırması ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Veli Sevin, Gölyüzü Kalesi'nde iki hafta önce yapılan araştırmada kalenin Urartu Krallığına ait olduğunu belirlediklerini ifade ederek, araştırma sırasında, kalenin doğu terası üzerinde, pişmiş toprak malzeme kullanılarak elde edilen ''zar'' bulduklarını söyledi.



Kale ile üzerindeki eser ve seramiklerin tarihinden hareketle zarın günümüzden, 2 bin 600 yıl öncesine ait olduğunu tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Sevin, eserin, Doğu Anadolu Bölgesinde ortaya çıkan ilk zar örneği olduğunu vurguladı.



'Rulet masalarındaki zarlara benziyor'



Prof. Dr. Sevin, Urartu Krallığının asırlarca hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesinde, Urartuların oyunlarıyla ilgili şimdiye kadar herhangi bir bilginin bulunmadığını anımsatarak, zarın gün yüzüne çıkarılmasının, Urartuların zar ve tablalı oyunlar oynadığının göstergesi olduğunu bildirdi.



Zarla ilgili araştırmaların devam edeceğini anlatan Sevin, şunları kaydetti:



''Büyüklüğü itibarıyla günümüzde rulet masalarında kullanılan zarlara benziyor. Ayrıca rakamların dizilişi de günümüzdeki ile aynı. Zar, Doğu Anadolu Bölgesindeki ilk örnek olması bakımından bizim için oldukça önemli ve tablalı oyunların da bu bölgedeki köklü geçmişinin canlı göstergesidir.''



Prof. Dr. Sevin, Heredot'a ait kitaplarda ve bir çok tarihi kaynakta, zar ve tablalı oyunları, İranlıların bulduğu yönünde bilgiler yer aldığına dikkati çekerek, ''Urartu Krallığının İran'daki medeniyetlerden daha erken dönemde yaşadığını düşündüğümüzde, zarlı oyunları İranlılardan önce keşfettiği ihtimali üzerinde durabiliriz'' dedi.



Sevin, yapılacak incelemelerin ardından zarın, Van Müze Müdürlüğüne teslim edilerek, burada sergileneceğini sözlerine ekledi.



