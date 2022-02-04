Doğubeyazıt'ta yüzlerce kişiden elektrik zammı protestosu

Ağrı Doğubeyazıt'ta yüzlerce vatandaş, elektrik faturalarına gelen zamları protesto etmek için kent merkezinde alkışlar ve ıslıklarla yürüdü.

Ağrı Doğubeyazıt’ta yüzlerce vatandaş, yüksek elektrik faturalarını protesto etti. Vatandaşlar, kent merkezindeki ana cadde üzerinde alkışlar ve ıslıklarla yürüdü.

Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, "Elektrik faturalarında yüzde 2'lik TRT payını kaldırmakla övünen AKP, elektriğe yüzde 50 ile yüzde 125 arasında zam yaptı. 'Kaşıkla verip kepçeyle geri almak' ancak AKP'nin yapacağı bir iştir. Ağrı/ Bazid halkı, asgari ücret ve emekli maaşını aşan elektrik faturalarına isyan ediyor” açıklamasını yaptı. (ANKA)