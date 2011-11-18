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Yaşam

Doğubayazıt'ta ulaşıma kar engeli AĞRI (A.A)

18 Kasım 2011 21:04

-Doğubayazıt'ta ulaşıma kar engeli AĞRI (A.A) - 18.11.2011 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla ağır vasıta araçlar Tendürek Dağı mevkisinde mahsur kaldı, Doğubayazıt'ta yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Karayolları 115. Şube Şefliği'nden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yaklaşık 20 ağır vasıta, Doğubayazıt-Ağrı karayolundaki Tendürek Dağı mevkisinde mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin söz konusu bölgede karla mücadele çalışması yaptığı bildirildi. Bu arada, kar yağışı sonucu oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir yolcu midibüsü, Doğubayazıt-Ağrı karayolu Diyadin ilçesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 yolcu yaralandı. Yaralılar, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan, Doğubayazıt-Iğdır arasındaki Pamuk Geçidi'nde de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı kaydedildi.

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