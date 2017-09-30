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Doğubayazıt'ta çatışma: 2 asker, 2 korucu şehit (3)

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi Güngören Köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker ile 1 güvenlik korucusunun daha şehit olduğu, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığı belirtildi

30 Eylül 2017 04:32

ŞEHİT SAYISI 4\'E YÜKSELDİ
Ağrı\'nın Doğubayazıt İlçesi Güngören Köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker ile 1 güvenlik korucusunun daha şehit olduğu, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar, helikopterlerle çatışma bölgesinden alınarak Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 
Böylece, bugün aynı bölgede çıkan çatışmalarda, 2\'si asker, 2\'si güvenlik korucusu, 4 güvenlik görevlisi şehit olurken, 8 güvenlik görevlisi de yaralandı.
10\'A YAKIN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Çatışmada 10\'a yakın teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Bölgede sürdürülen operasyonların devam ettiği ifade edildi.

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