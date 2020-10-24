Doğubayazıt’ta HDP binasına baskın: Eş başkanlar gözaltına alındı

HDP Doğubayazıt İlçe Örgütü binasına polisler tarafından baskın düzenlendi. HDP İlçe eş başkanları Abdullah Ekelik ve Gönül Öztürk gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İlçe eş başkanları Abdullah Ekelik ve Gönül Öztürk'ün evlerine polisler tarafından baskın düzenlendi. Her iki eş başkan da gözaltına alındı. Polisler, daha sonra HDP İlçe Örgütü binasına baskın düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen eşbaşkanların "Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla suçlandıkları öğrenildi. (MA)