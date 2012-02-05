Doğubayazıt savcısına silahlı saldırı

T24

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'a silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan Kılıç hastaneye kaldırıldı.Doğubayazıt ilçesindeki bir şarküteriden alışveriş yaptıktan sonra arabasına doğru giden Hakan Kılıç, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.Ağır yaralanan savcı Kılıç, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için emniyet güçleri çalışma başlattı.