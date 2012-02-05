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Politika

Doğubayazıt savcısına silahlı saldırı

Doğubayazıt'ta Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Kılıç, Doğubayazıt...

05 Şubat 2012 02:00

T24 - Doğubayazıt'ta Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Kılıç, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'a silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan Kılıç hastaneye kaldırıldı. 



Doğubayazıt ilçesindeki bir şarküteriden alışveriş yaptıktan sonra arabasına doğru giden Hakan Kılıç, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan savcı Kılıç, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için emniyet güçleri çalışma başlattı.


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