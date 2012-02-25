Doğubayazıt Hastanesi’nde yangın

T24 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki devlet hastanesinde yangın çıktı. Hasta ve yakınları tahliye edilirken, alevler 5 saatte söndürülebildi.



150 yataklı 5 katlı Doğubayazıt Devlet Hastanesi’nin çatısında yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden, itfaiye aracı ile ambulanslar sevk edildi.

Çatıyı saran alevler, yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanında hastanenin çatısı tamamen yandı.

Hastanede yatarak tedavi gören ve hayati tehlikesi bulunmayan hastalar evlerine gönderildi. Bazı hastalar da çevredeki diğer hastanelere götürüldü.

7 yoğun bakım hastasının 4'ü Doğubayazıt ve Ağrı'daki başka hastanelere sevk edildi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. İsmet Kolomuç, yangınla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.

Kolomuç, “Hastalarımız için herhangi bir sıkıntı yaşanmadı'' dedi.