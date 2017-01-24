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Doğubayazıt Belediyesi'ne de kayyım atandı

Ağrı Doğubayazıt Belediyesi'ne, Kaymakam Ulaş Akhan kayyım olarak atandı

24 Ocak 2017 21:42

Ağrı Doğubayazıt Belediyesi'ne, gözaltına alınan Başkan DBP’li Eş Başkan Rohat Özbay’ın yerine Kaymakam Ulaş Akhan kayyım olarak atandı.

Dün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak belediye binası ile belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin evlerine polislerce operasyon düzenlendi. Belediye binasında ve evlerde aramanın ardından Belediye Eş Başkanı Rohat Özbay ile yazı işleri müdürü ve 12 belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken bugün DBP’li Eş Başkan Rohat Özbay’ın yerine Kaymakam Ulaş Akhan, kayyım olarak atandı.

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AğrıDoğubayazıt BelediyesikayyımRohat ÖzbayUlaş Akhan

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