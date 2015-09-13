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Doğubayazıt Belediye Başkanı gözaltına alındı

Belediye Başkanı Rohat Özbay'ın aralarında olduğu 25 kişi, geçici güvenlik bölgesine gitmek istedikleri gerekçesiyle gözaltına alındı

Fotoğraf: Arşiv

13 Eylül 2015 11:06

Ağrı'da Doğubayazıt Belediye Başkanı Rohat Özbay'ın aralarında olduğu 25 kişi, "Geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edilen Ağrı Dağı'na gittikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ağrı Dağı'nda valilik kararı ile PKK'ya yönelik operasyon başlatılmıştı. Operasyona engel olmak isteyen 25 kişi "Geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edilen Ağrı Dağı'na gitmek istedi.

Jandarma aralarında Doğubayazıt Belediye Başkanı Özbay'ın bulunduğu grubu gözaltına aldı. 25 kişi Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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