Doğubank'ta 2 milyon değerinde kaçak elektronik eşya ortaya çıktı!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Sirkeci'deki Doğubank iş hanındaki aramalarda, değeri 2 milyon liranın üzerinde olduğu tahmin edilen elektronik eşya ele geçirildiği bildirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerinin, Doğubank iş hanında bulunan bazı işyerlerinden aldıkları elektronik eşyalara için vatandaşların şikayetleri üzerine çalışma başlattıkları ifade edildi.

Ekipler tarafından yakın takibe alınan iş yerlerinin kaçak eşya bulundurduğu tespit edildiği duyuruldu. Mahkemeden 62 işyeri için arama kararı çıkarken, iş hanına da baskın yapıldığı bildirildi.

Belgeleri kontrol eden ve ürünleri inceleyen ekiplerin, kaçak olduğu tespit edilen binin üzerinde cep telefonuna ve bir çok elektronik eşyaya el koyduğu belirtildi.

Çin menşeli malların değerinin 2 milyon liranın üzerinde olduğunu belirten yetkililer, 62 işyerinden sadece birkaçında kaçak malzeme bulunmadığını kaydetti.

Yetkililer, belgesiz mal satanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.