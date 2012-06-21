Doğu ve Güneydoğu'ya bine yakın 'mele' atandı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine bine yakın mele ataması yapıldı. Meleler, imam ve Kur'an öğreticisi olarak görev yapacak.

Hükümet, 'mele açılımı'nı hayata geçirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Doğu ve Güneydoğu'da imam ve Kur'an öğreticisi olarak çalışacak bin kişiyi mele olarak atadı.

5 bin kişi başvurdu

Başkanlık'tan alınan bilgiye göre, mele olarak atanmak için 5 bin kişi başvurdu. Ancak bin kişi atandı.

Büyük çoğunluğu başta Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt ve Mardin olmak üzere çeşitli illere atanan meleler imam ve Kur'an öğreticisi olarak görev yapacak.

Diyanet, "bölge halkının tanıdığı, saydığı, güvendiği medreselerden mezun" kişiler arasında seçilen meleler sözleşmeli olarak çalışacak.

Batı illerine de atama yapıldı ancak Doğu'daki sayıyla karşılaştığında çok az kişi mele olarak bu bölgede görev yapacak.

Mele Kürtçe bir kelime, Türkçeye ‘imam’ olarak çevriliyor. Aynı zamanda 'molla' kelimesinin de eşanlamlısı olarak kabul ediliyor. Doğu ve Güneydoğu’da varlığını koruyan medreselerde yetişiyorlar

6-7 yıllık eğitim

'Nahuser' (Arapça gramer), Kur'an, fıkıh, mantık, münazara, istihare gibi derslerin öğrenildiği medereselerde 6-7 yıl eğitim alanlara 'icazet' yani medrese diploması veriliyor ve melelik unvanı alıyorlar.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bin kişilik kadronun bir defaya mahsus kullanılacağını açıklamıştı.