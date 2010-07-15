-DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAN LYS'DE SEVİNDİREN GELİŞME ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Lisans Yerleştirme Sınavları'nda (LYS), Bitlis, Siirt, Batman ve Hakkari'nin bu yıl elde ettiği başarı, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan'ı hem şaşırttı hem sevindirdi. Yarımağan, ''Hakkari, Türkiye sonuncusu oluyordu, Hakkari'yi kurtardık. Şimdi Ardahan'da sıra'' dedi. Yarımağan, LYS sonuçlarına ilişkin bilgi verdikten sonra YÖK'ten ayrılırken gazetecilerle sohbet etti. LYS sonucunda toplam kaç adayın ''sıfır'' puan aldığının sorulması üzerine Yarımağan, ''Ne olur bir sene de başka bir şeyi ön plana çıkarın. Bırakın o garibanları'' diye espriyle karışık yanıt verdi. Gazetecilerin, ''sıfır alanları sayısını gizlemenin gerçeği değiştirmediği'' sözleri üzerine Yarımağan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hakkari Türkiye sonuncusu oluyordu, Hakkari'yi kurtardık. Hakkari, bir puan türünde sondan onuncu, birinde sondan beşinci, birinde de ortalarda. Demek ki orada bir şeyler yapılmış... Şimdi Ardahan'da sıra. Yani hep aynı il olmasın, değişsin. Biraz gayret gösterirlerse olabilir. Çünkü bir soruyla hemen sıralama değişiyor, sonuncu olmaktan kurtuluyorlar.'' Bu yıl sistemin geçen yıldan farklı olduğuna işaret eden Yarımağan, her bir sınavda birden çok test uygulandığını anlattı. Bir sınavda bir testten sıfır alan bir adayın diğer testlerden de sıfır alma ihtimalinin çok düşük olduğunu vurgulayan Yarımağan, bir puan türünün ise üç testten hesaplandığını anlattı. Yarımağan, ''Bir adayın sıfır alması için bu üçünde de başarısız olması lazım. Zaten Yükseköğretim Geçiş Sınavı'nda başarılı olanlar LYS'ye girdi. İki sınavın birine girene bile biz puan hesaplıyoruz. Sıfır alan şöyle olur; iki sınava girmişse ikisinden de başarısız olmuşsa sıfır puan alır. Birinci sınav tek oturum olduğu için adayın zaten morali bozulduysa hiçbir şey yapmıyor, ondan sıfır alıyor.'' Gazetecilerin soruları üzerine Yarımağan, Milli Eğitim Bakanlığından, ''il sıralamalarının daha gerçekçi olması için lise ve meslek lisesi düzeyinde ayrı ayrı yapılmasının uygun olacağı görüşü geldiğini'' söyledi. TS puan türünde de Bitlis en başarılı birinci, Siirt en başarılı ikinci, Batman da en başarılı beşinci il oldu.