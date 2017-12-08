Doğu ve Güneydoğu'da ABD ile İsrail'e Kudüs tepkisi

DİYARBAKIR, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump\'ın, İsrail\'in başkentini Kudüs olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından Doğu ve Güneydoğu\'nun birçok il ve ilçesinde ABD ve İsrail\'e karşı protesto eylemleri ve basın açıklamaları yapıldı. İl ve ilçelerde cuma namazından sonra yapılan protesto gösterilerinde ABD ve İsrail kınandı.

Diyarbakır\'ın merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami\'de kılınan cuma namazının ardından binlerce kişi Türkçe-Kürtçe sloganlarla Kudüs\'e destek mesajı verdi. Aralarında Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla, Hüda-Par yöneticileri ve kentteki İslami sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bulunduğu kalabalık, cami önünde basın açıklaması yaptı. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Barış Oktay, Kudüs\'ün İsrail toprağının olmadığını ve hiçbir zaman olmayacağını dile getirerek, Kudüs\'ün işgal altındaki Filistin\'in toprağı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump\'ın ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıma kararı 21\'inci yüzyılın en büyük siyasi suçlarından biri olduğun dile getiren Oktay, \"Kudüs\'ün statüsü ve tapusu tarihle sabittir. Kudüs İslam\'ındır. Trump gibi hadsiz cahiller bu gerçeği değiştiremezler. Eğer bu adımla yapılmak istenen Müslümanların sabrını ve tepkisini ölçmekse, bizler topyekün birer Selahaddin olarak Kudüs\'ün özgürlüğü için sefere çıkmaya hazır olduğumuzu buradan bütün Haçlılara ilan ediyoruz. Kudüs asla siyasi popülizme kurban edilecek bir mesele değildir\" dedi. Açıklamanın ardından kalabalık, Türkçe ve Kürtçe Kudüs\'e destek sloganların atmalarıyla açıklama son buldu.

TUNCELİ\'DE KUDÜS TEPKİSİ

Tunceli merkezdeki Atatürk Mahallesi\'nde bulunan Yunus Emre Camii\'nde cuma namazının ardından Vali Tuncay Sonel, Ak Parti İl Başkanı Fatih Tek\'in de bulunduğu bir grup, ABD\'nin Kudüs ile ilgili kararını protesto etti. Ak Parti İl Başkanı Fatih Tek, ABD Başkanı Donald Trump\'ın hukuksuz bir şekilde Kudüs İsrail\'in başkenti olarak tanıdığını söyleyerek, insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunların derinleştirildiğini söyledi. Tek, \"Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam\'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam\'ın haremi izzeti olan Kudüs\'ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir\" dedi.

SİİRT\'TE ABD VE İSRAİL BAYRAKLARI YAKILDI

Siirt\'te yapılan protesto eyleminde ise, ABD ve İsrail bayrakları ile Donald Trump\'un posteri yakıldı. Siirt\'te çeşitli sivil toplum kuruluşları Çarşı Camisi\'nde kılınan cuma namazının ardından ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı eylemde, yoğun güvenlik önlemleri alındı. Basın açıklamasından sonra toplanan kalabalık, Amerika ve İsrail lehine atılan sloganlar eşliğinde, ABD ve İsrail bayrakları ile Donald Trump\'un posterlerini yaktılar.

BİNGÖL\'DE STK\'LARDAN ORTAK TEPKİ

Bingöl\'de, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu, cuma namazından sonra Genç Caddesi üzerinde bulunan saat kulesi önünde ortak basın açıklaması yaptı. ABD ve İsrail lehine pankartların açıldığı basın açıklamasında Kudüs için destek mesajları verildi. Trafiğe kapatılan cadde basın açıklamasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

NUSAYBİN\'DE AMERİKA VE İSRAİL ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI

Mardin\'in Nusaybin ilçesindeki tarihi Zeynel Abdidin Camii\'nde kılınan cuma namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Hüda-Par Nusaybin Gençlik Kolları Yöneticisi Rüstem Şayık, \"Allah\'ın çevresini bereketli ve emin kıldığı Mescid-i Aksa bugün tarihte hiç olmadığı kadar İsrail ve ABD terörüne maruz kalmaktadır. İsrail ve ABD\'nin bu terörü yapmasının sebeplerinden birisi İslam coğrafyasını idare eden rejimlerin İslam mirasına sahip çıkmamasından ve bu terör şebekesinin yaptığı tüm eylemlere sesiz kalmasındandır. Bu sessizlik İslam\'ın aziz evlatlarının terör şebekelerine kaymasına ve İsrail\'e karşı Kudüs\'ün kurtuluşu için vermesi gereken mücadeleyi, maalesef birbirlerine karşı yapmaktadırlar\" dedi.

ELAZIĞ\'DAN ABD\'NİN KARARINA TEPKİ

Elazığ\'da cuma namazı sonrası İzzet Paşa Camisi önünde düzenlenen protesto eylemine, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Burada düzenlenen protesto eyleminde konuşan Ak Parti İl Başkanı Gürgöze, \"Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir\" dedi.



FOTOĞRAFLI