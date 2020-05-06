Doğu ve Güneydoğu'daki 11 Tabip Odası'ndan çağrı: Baskılara son verin

Ağrı, Adıyaman, Batman. Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van-Hakkari Tabip Odaları ortak bir yazılı basın açıklaması ile "Tabip odaları üzerindeki baskıya son verilmesini" istedi.

11 Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, salgın sürecinin şeffaf yürütülmesi ve epidemiyoloji biliminin gereğine uygun hareket edilmesi için Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) ve Tabip Odaları'nın çeşitli önerilerde bulunduğu hatırlatıldı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre açıklamada, Koronavirüs salgınının etkisinin azaltılması için dayanışma çağrıları da yapıldığı fakat bu çağrıların karşılık bulmadığı iddia edildi.

Yerel tabip odaları yöneticilerinin toplumu bilgilendirmeye yönelik sosyal medya paylaşımları ve basın açıklamaları hakkında soruşturma açıldığı; Şanlıurfa, Mardin ve Van-Hakkari Tabip Odası başkan ve yöneticilerinin karakollara ifade vermeye çağrıldığı, haklarında soruşturmalar açıldığı hatırlatıldı.

11 Tabip Odası, ifade özgürlüğü çerçevesinde toplumu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getiren yöneticilerin baskı altına alınmaya çalışıldığını savundu ve bu yaklaşımı kınadı.

Urfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreteri Osman Yüksekyayla, ifade vermek üzere gittikleri İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı. Melik ve Yüksekyayla adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Melik hakkında Urfa Tabip Odası’nın kentteki günlük koronavirüs salgınına ilişkin hazırladığı rapora “Halkı korku ve paniğe sevk etme” gerekçesi ile soruşturma açılmıştı.