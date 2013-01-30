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Yaşam

Doğu ve Güneydoğu bölgeleri için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam başlayacak şiddetli yağışların yarın da etkisini sürdüreceğini açıkladı.

30 Ocak 2013 17:25

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışların bu gece ve yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt) ile Doğu Anadolu'nun güneyinde (Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari) kuvvetli olması bekleniyor.

Tahminlere göre, yağışlar, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Ayrıca, bu gece saatleriyle yarın Şırnak, Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli yağışla birlikte toz taşınımı olacak.

Yetkililer, hava şartları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
 

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