Doğu ve batı sallandı

T24 - Muş’un Bulanık ilçesi gün boyu sallanırken, akşam saatlerinde Bitlis’ten ve Kuşadası'dan deprem haberleri geldi. Uzmanlar ise 'paniğe gerek yok' açıklamasında bulundu.





Muş'un Bulanık ilçesinde gün boyu irili ufaklı 20'nin üzerinde sarsıntı meydana geldi.



Bulanık Devlet Hastanesi hasar nedeniyle tahliye edilirken, akşam saatlerinde de Bitlis sallandı. Ovacık-Ahlat merkezli depremin büyüklüğü 4,5 olarak açıklandı.



Yine akşam saatlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. İki bölgedeki sarsıntılarla ilgili uzmanlardan 'paniğe gerek yok' açıklamaları geldi.



Muş’un Bulanık ilçesindeki ilk deprem saat 08.36'da meydana geldi. 4,1lik bu depremden sonra üç saat içinde en büyüğü 4,5 olan sekiz deprem daha oldu. Günboyu devam eden irili ufaklı sarsıntılar nedeniyle Bulanık’ta halk sokaklara çıktı.



İlçe merkezinde en çok hasar Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Hastanenin duvarlarında çatlaklar oluşunca hastalar tahliye edildi. Hastanenin acil servisi de prefabrik yapılı idare binasına taşındı.



Ayrıca, Örenkent ve Karaburun köylerinde 15 evde büyük hasar oluştu ve yıkılma tehlikesi bulunan evler tahliye edildi.



Muş'ta sarsıntılar sürerken yeni bir deprem haberi de Bitlis'ten geldi. Saat 20.15’teki depremin Merkez üssü Ovakışla-Ahlat büyüklüğü de 4,5 olarak açıklandı.





KUŞADASI'NDA DEPREM



Öte yandan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



İlk olarak 17.30'da Kuşadası merkezli 3.6 büyüklüğündeki deprem ile başlayan sarsıntılar, artçı depremler ile devam etti. Saat 18.00 sıralarında meydana gelen merkez üssü Selçuk olan 2.9 büyüklüğündeki ikinci sarsıntı ile paniğe kapılan bazı vatandaşlar, bir süre ev ve iş yerlerine giremedi.





'PANİĞE GEREK YOK'



Kuşadası'nda yaşayan Jeoloji Mühendisi Hasan Yıldız, depremlerle ilgili, ''Kuşadası aktif bir fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Bu sebeple bu tür sarsıntıların olması doğaldır. Bu çapta meydana gelen sarsıntılar yer kabuğuna yakın mesafede meydana geldiği için sarsıntı büyükmüş gibi algılanıyor. Oysa 2.9-3.6 büyüklüğündeki depremler düşük şiddetli sarsıntılardır. Vatandaşlarımızın şu aşamada paniğe kapılmalarını gerektiren bir konu yoktur'' şeklinde konuştu.





EGE'DE 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Bu arada, Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.



Atina ile Selanik Yerbilimleri Enstitüleri, sarsıntının merkez üssünün başkent Atina'nın 146 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Skiros adasının 33 kilometre doğu açıkları olduğunu duyurdu.



Öte yandan basın yayın organları, saat 22.37'de kaydedilen depremin ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadığını bildirdi.





