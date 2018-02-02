Doğu Türkistanlılar, Çin'de öldürülen İslam Alimi için gıyabi cenaze namazı kıldı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de Cuma namazı için Hunat Camii\'nde bir araya gelen Doğu Türkistanlılar Derneği üyeleri, Çin\'de kaldığı hapishanede öldürülen İslam Alimlerinden Muhammed Salih Hacı için gıyabi cenaze namazı kıldı. Dernek üyeleri namaz sonrası Afrin\'de harekatta bulunan Türk askerleri için de dua ettiler.

Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk ve dernek üyeleri Hunat Cami\'nde cuma namazı çıkışı, Türkistan\'da yaşayanların daha okuyabilmeleri için Kuran-ı Kerim\'i Uygurca\'ya çeviren ve Çin\'de kaldığı hapishanede öldürülen İslam Alimlerinden Muhammed Salih Hacı için gıyabi cenaze namazı kıldı. Gıyabi namaz sonrası açıklama yapan dernek Başkanı Tüktürk, \"Doğu Türkistan 1949\'dan itibaren Çin Doğu Türkistan\'a asimilasyon uygulamaktadır. Doğu Türkistan\'da 1 milyon fazla insan kamplarda ve ceza evlerinde işkence görmektedir. Geçtiğimiz hafta bir ay önce tutuklanan İslam Alimi Muhammed Salih cezaevinde öldürüldü. Cenaze bizlere ailesine teslim edilmedi. Çünkü ailesini de cezaevine attılar. Muhammed Salih cenazesi teslim edilmediği için Dünya\'daki tüm Doğu Türkistanlılar gıyabi cenaze namazı kıldık. Muhammed Salih\'in şehit edilmesinin nedeni yüce kitabımız tüm Uygurlar okusun diye Kuran-ı Kerim Uygurcaya çevirmesidir. Allah\'ın kelamını Doğu Türkistanlılar okusun diye yaptıklardır. Sesimizi artık duyun. Doğu Türkistan İslam ve Türk Dünyasının ayrılmaz parçadır\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Afrin\'de mücadele ve şehit olan askerler için dua edildi. Yapılan dua sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Tümtürk, Doğu Türkistanlıların Afrin mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.

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