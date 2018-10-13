Doğu Perinçek'ten Brunson yorumu: ABD başaramadı, Türk yargısı baskıya göğüs gerdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir’de 'FETÖ ve PKK adına suç işlediği', casusluk yaptığı iddiasıyla yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalmasının ardından ev hapsine alınan ABD vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson’ın yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı kaldırılarak serbest bırakılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. "Burada Türk yargısı baskılara göğüs germiştir" iddiasında bulunan Perinçek, "Türk yargısı PKK’ya yardım ve yataklık yapan Rahip Brunson’u mahkum etmiştir" dedi.

Ulusal Kanal'a açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, "Türk yargısı PKK'ya yardım ve yataklık yapan Rahip Brunson'u mahkûm etmiştir. Brunson hüküm giydi, cezasının karşılığında hapiste yattı, cezasını çekti ve tahliye edildi. Burada Türk yargısı baskılara göğüs germiştir" ifadelerini kullandı.

Brunson'un tahliyesiyle ilgili ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını hatırlatan Perinçek ayrıca, "Trump çok uğraştık diyor, evet çok uğraştılar ama başarılı olamadılar. Brunson kararını Amerika'nın baskıları sonucu alınmış bir karar olarak yansıtmak çok yanlıştır. Burada Türk yargısı hiçbir baskıya boyun eğmemiştir. Yargının verdiği karar gerçeğe ve hukuka uygundur" ifadelerini kullandı.