Doğu Perinçek'ten Bahçeli'ye: Garibanları, yağmalayanları kurtarmak için malzeme olarak kullanıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek partisinin İstanbul İl Merkezinde yaptığı basın açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel af önerisine ilişkin dikkati çeken iddialarda bulundu. “Devlet Bahçeli, zimmet, rüşvet, irtikab, ihaleye fesat karıştırma türünden suçları işleyenleri de affetmek peşindedir" diyen Perinçek, "Bu öneride garibanlar, devlet malını yağmalayanları kurtarmak için malzeme olarak kullanılıyor” ifadesini kullandı.

Doğu Perinçek’in yaptığı açıklama şöyle:

“Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Mayıs 2018 günü Genel Af önerisini kamuoyuna açıkladı. Devlet Bahçeli bu önerisinde ‘çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler’ dışında kalan bütün suçlara Genel Af önerisini ilan etti. Devlet Bahçeli, zimmet, rüşvet, irtikab, ihaleye fesat karıştırma türünden suçları işleyenleri de affetmek peşindedir. Devlet Bahçeli’nin af kanunu önerisi, garibanlara ve mağdurlara af değil yolsuzluk suçunu işleyenlere af karakterindedir. Bu öneride garibanlar, devlet malını yağmalayanları kurtarmak için malzeme olarak kullanılıyor.

"Yolsuzluk devrine son"

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’de, “Devr-i sabık yaratmayacağız” açıklamasıyla Devlet Bahçeli’nin planına ortak olmuştur.

Vatan Partisi yolsuzluk devrine son verecektir. Yolsuzluk suçu işleyenlerin kesinlikle yakasına yapışacağız. Hem merkezi planda hem yerel yönetimler planında yolsuzluk suçu işleyenler hangi partiden olursa olsun soruşturulacak ve kovuşturulacaktır.

"Nereden buldun kanunu çıkaracağız"

Seçim bildirgemizin 9. maddesi aynen şöyledir:

"9. Hortumlanan Kaynaklar Milletin Kaynağına Dönüştürülecek"

“Milletin hazinesinden yasa dışı yollardan gasp edilen kaynakları tekrar milletin hazinesine katacağız. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığından elde edilen mafya sermayesi başta olmak üzere, kara ve kirli para, yasa dışı yollardan ve rüşvetle yığılan servetler; 'Nereden Buldun Yasası' ile yatırıma, iş yaratmaya ve halkın refahına hizmet eden kamu kaynaklarına dönüştürülecektir.

“Hortumlanan kaynaklardan yurt dışına kaçırılanların Türkiye’ye getirilmesi için her tür yasal yöntem uygulanacaktır.”

Nereden Buldun Kanunu yapılırken, 19 Kasım 1996 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4208 sayılı “Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun” ve 1 Ağustos 1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4422 sayılı “Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu”nun tecrübeleri değerlendirilecektir.

Kanun pratik ve sonuç alıcı olmasına özen gösterilecek uygulama, kararlı olarak ve hızla gerçekleştirilecektir.

"Yağmalanan kaynakları kamuya kazanılacak"

Türkiye’miz çok derin bir ekonomik krizin içindedir. Önümüzde büyük zorluklar var. Borçlanma ekonomisi içinde artık hiçbir çözüm yok. Krizden korkmuyoruz. Türkiye bu krizden köklü çözümlerle çıkacaktır. Borç batağından kurtulacağız ve üretim ekonomisini kuracağız.

Ancak Üretim Ekonomisinin inşası sürecinde bir milli direnme sürecinden geçmek durumundayız. Vatan Partisi bunu planlamaktadır. Bu süreçte yağmalanan kamu kaynaklarının yeniden kamuya kazandırılması, üretim ekonomisinin inşası açısından çok önemlidir. Bu amaçla Vatan Partisi Yolsuzluk Mahkemeleri kuracaktır. Bu mahkemelerin görevi yolsuzluk başlığı altında toplayacağımız suçları hızla kovuşturmak ve altı ay içerisinde hükme bağlamaktır. Böylece arkada kalan dönemde devlet yetkilerini kullanmak yoluyla gasp edilen kamu kaynakları yeniden devletin kaynağına dönüştürülecek ve Üretim Ekonomisinin hizmetine sokulacaktır.

Yolsuzluk Mahkemelerinin savcılık makamları yolsuzlukla ilişkili soruşturmaları üç ay içinde sonuçlandıracak ve şüphelileri Yolsuzluk Mahkemelerinin önüne getirecektir. Kovuşturmalar altı ay içinde hükme bağlanacak ve suç işlenerek elde edilen kaynaklar kamu kaynağına dönüştürülecektir.”