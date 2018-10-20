Doğu Perinçek'ten 'Andımız' yorumu: Danıştay yargıçları ettikleri yemine bağlılıklarını ilan ettiler

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Aydınlık yazarı Doğu Perinçek Danıştay 8. Dairesi'nin ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesini değerlendirdi. "Cumhuriyet Devrimimizin andı, bütün milletin andıydı, yargının da andıydı" diyen Perinçek, "Danıştay yargıçları ve Cumhuriyet yargıçlarımız, ettikleri yemine bağlıdırlar. Bu bağlılık ve kararlılıklarını dosta düşmana ilan etmişlerdir" ifadesini kullandı.

Perinçek'in "Yargının andı" başlığıyla (20 Ekim 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bilindiği gibi, idarî işlemlerin yerindeliği, kamunun ihtiyaçlarına uygunlukla ilgilidir. İdare, ülkeyi yönetirken, hukuka uygunluk yanında kamuya ve vatandaşa hizmet açısından da yerinde (isabetli) kararlar almak ve uygulamak durumundadır.

Öğrenci Andı, 1933 yılından 2013 yılına kadar seksen yıl uygulanmıştır. Yeni Cumhuriyet kuşakları, Öğrenci Andıyla başlayan bir Millî Eğitim sistemiyle yetiştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinde iki bakanlığın isminde Millî nitelemesi bulunuyor: Millî Eğitim ve Millî Savunma Bakanlığı! Bu niteleme, Anayasalarımızın değişmez yönlendirmesi olmuştur.

Cumhuriyet Devrimimizin andı, bütün milletin andıydı, yargının da andıydı. Bugün yaşayan kuşaklar, bu Andı okuyarak yetişti. Şimdi Yargı kararı da göstermektedir ki, Danıştay yargıçları ve Cumhuriyet yargıçlarımız, ettikleri yemine bağlıdırlar. Bu bağlılık ve kararlılıklarını dosta düşmana ilan etmişlerdir.