Doğu Perinçek: Vatan Partisi Genel Başkanı, cumhurbaşkanlığı seçiminin aday adayıdır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin partisinin aldığı kararı duyurdu. Perinçek, "Vatan Partisi Genel Başkanı, cumhurbaşkanlığı seçiminin aday adayıdır" ifadesini kullandı.

Doğu Perinçek, yaptığı basın toplantısında Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu'nda cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin alınan kararları açıkladı. Perinçek'in açıklamasından satırbaşları şöyle:

-Türkiye, Atlantik sisteminin adayları ile Cumhuriyetimizle sorunlu AKP lideri Tayyip Erdoğan arasında bir seçime mahkum edilemez. Sistemin içinde bir çözüm yoktur.

“Ülkemiz, Avrasya’ya yerleşme yolundadır”

-Türkiye, Silivri duvarlarının yıkılmasından bu yana Atlantik sisteminden kopma sürecine girmiştir. Ülkemiz dünyanın geleceğini belirleyecek olan Avrasya’daki bağımsız konumuna yerleşme yolundadır.

“Bu süreç sancılıdır”

Bu süreç sancılıdır. Silivri duvarlarının yıkılması, PKK’nın hendeklere gömülmesi, Fethullahçı gladyonun 15 Temmuz gecesi ezilmesi, Türk ordusunun Fırat Kalkanı Harekatı'yla ABD-İsrail koridorunu yarması, bütün bu olaylar, içinde bulunduğumuz dönemin olağanüstü karakterini yansıtıyor. Ülke düzleminde ve Batı Asya’da silahların konuştuğu bir iklimin içindeyiz.

“Türkiye piyonlara karşı vatan savaşı veriyor”

-Türkiye, ABD emperyalizmine ve piyonlarına karşı vatan savaşı veriyor. Bu çetin koşullarda, Türkiye’yi yönetmeye talip olanlar için ölçüt ve sınav, dış ve iç cephede 15 Temmuzları göğüsleme ve çözüm üretme yeteneğidir.

“AKP iktidarının sonu gelmiştir”

Sistemin içindeki seçenekler, çıkmazı ve çırpınmayı temsil ediyor. AKP iktidarı, komşularımızla iş birliğini sağlayacak, üretim ekonomisini kuracak ve toplumumuzu çağdaşlaştıracak programa, birikime ve liderliğe sahip değildir. Millet, 16 Nisan Halk Oylaması sonuçlarının da gösterdiği üzere AKP’den vazgeçme sürecine girmiştir. Bu nedenlerle AKP iktidarının sonu gelmiştir. Bir 'milli hükümet' seçeneği oluşturmak günün görevidir.

-Atlantik sisteminin AKP iktidarının karşısına çıkardığı seçenekler ise, HDP, PKK yanında FETÖ ile ittifak halindedir. Bu seçenekler, geçersizdir ve AKP iktidarına seçim kazandırma işlevinin hizmetindedir.

“Vatan Partisi, Türkiye’yi terörden ve borç batağından kurtaracak”

-Vatan Partisi ise, bu çetin dönemde Atatürk devriminin milliyetçi, halkçı çözümünü hayata geçirecektir. Partimiz vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, komşularla iş birliği ve aydınlanma programıyla Türkiye’yi terörden ve borç batağından kurtaracak tek partidir. Vatan Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin büyük gücünü seferber ederek, ABD tehdidini geçersiz kılacak, bölücü ve gerici terörü bitirecek, derinleşen ekonomik krizi halkçı ve kamucu programla aşacak sağlam kadroya ve tecrübeye sahiptir. Vatan Partisi, olmazları olur yapan öncü partidir. Türk milleti yeniden dağları yararak Ergenekon’dan çıkacaktır.

-Yaşadığımız gündemle en küçük ilgisi olmayan içi boş ve milleti uyutan tartışmalara son diyoruz. Vatan Partisi, kamuoyunu ve siyasal partileri gerçek gündemi tartışmaya davet ediyor. Bir tarafta Kürdistan kuruluyor, biz 'atlet'i tartışıyoruz.

“Türk milletinden yetki istiyoruz”

-Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı, TBMM ve yerel yönetim seçimlerine adaylarıyla katılacak ve 'milli hükümetin' kurulmasındaki önder görevini yerine getirecektir. Şimdi işimiz, bu görev için en geniş öncü birikimi seferber etmektir.

-Türkiye’nin milliyetçi, halkçı, devrimci öncülerine “Hükümet etmeye var mısınız” diyoruz. Türkiye’mizin halk önderlerini ve aydınlarını, yakınmaya ve karamsarlığa son verip 'milli hükümet' için iş başı yapmaya çağırıyoruz. Türk milletinden yetki istiyoruz.