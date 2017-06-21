Doğu Perinçek: Türk yargısı son 50 yılın altın çağını yaşıyor!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü başlatmasını eleştirdi ve yargıya destek verdi. Perinçek “Bu yargı Fethullah Terör Örgütü'nü kovuşturunca soruşturunca hapislere atınca mı kötü oldu. Bunun için altın devir diyorum" dedi.

"Binlerce FETÖ mensubu içeri atılıyor" diyen Perinçek, "Bu mu kötü yargı. Bundan daha iyi yargıyı nereden bulacaksınız. Bu yargı Fethullah Terör Örgütü'nü kovuşturunca soruşturunca hapislere atınca mı kötü oldu. Bunun için altın devir diyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Perinçek'in o sözleri: