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Politika

Doğu Perinçek: Türk yargısı son 50 yılın altın çağını yaşıyor!

"Bu yargı Fethullah Terör Örgütü'nü kovuşturunca soruşturunca hapislere atınca mı kötü oldu"

21 Haziran 2017 15:58

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü başlatmasını eleştirdi ve yargıya destek verdi. Perinçek “Bu yargı Fethullah Terör Örgütü'nü kovuşturunca soruşturunca hapislere atınca mı kötü oldu. Bunun için altın devir diyorum" dedi.

"Binlerce FETÖ mensubu içeri atılıyor" diyen Perinçek, "Bu mu kötü yargı. Bundan daha iyi yargıyı nereden bulacaksınız. Bu yargı Fethullah Terör Örgütü'nü kovuşturunca soruşturunca hapislere atınca mı kötü oldu. Bunun için altın devir diyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Perinçek'in o sözleri:

ETİKETLER

Doğu PerinçekVatan PartisiCHPKemal KılıçdaroğluEnis BerberoğluAdalet Yürüyüşü

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