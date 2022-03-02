Doğu Perinçek’ten Rusya değerlendirmesi: Hz. Peygamberin Uhud savaşına Bedir savaşına hayır diyebilir misiniz?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkında değerlendirmede bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutumunu Hz. Muhammed'in savaşlarına benzetti.

Perinçek, "Hz. Muhammed’in Uhud Savaşı’na Bedir Savaşı'na hayır diyebilir misiniz? Zulme karşı savaştılar. Dünyada savaşlar var, haksız savaşlar var. Haklı savaşa evet, haksız savaşa hayır. Rusya'nın bu müdahalesi, hem Türkiye'nin hem Çin'in hem de İran'ın yararına" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'daki Çıkış Yolu programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmayı ABD üzerinden değerlendiren Perinçek, Rusya'nın emperyalizme savaş açtığını ve Ukrayna'ya barış getireceğini iddia etti.

Perinçek, "Savaşa hayır" sloganını da saçma bulduğunu belirtti.

Perinçek şunları söyledi:

"Savaşa hayır diyenlerin hiçbiri NATO’ya hayır demiyor"

"Milli Kurtuluş Savaşı’na evet, emperyalist savaşına hayır! Savaşa karşıysak ABD’nin genişlemesine tavır alacağız. Savaşa hayır diyenlerin hiçbiri NATO’ya hayır demiyor. ABD emperyalizmine hayır demiyor. Uhud Savaşı'na, Hz. Muhammed’in Bedir Savaşı'na hayır diyebilir misiniz? Zulme karşı savaştılar. Ona da hayır derseniz Müslümanlık ortada kalmaz. Dünyada savaşlar var haksız savaşlar var. Haklı savaşa evet, haksız savaşa hayır. Rusya'nın bu müdahalesi, hem Türkiye'nin hem Çin'in hem de İran'ın yararına."