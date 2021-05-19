Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a: SETA'yı beslemek, İsrail'i ve ABD'yi beslemektir

Ulusal Kanal'da konuşan Perinçek, SETA'nın, Türkiye ile Suriye'nin arasını açarak İsrail ve ABD'yi desteklediğini öne sürdü.

"Filistin'e destek, Suriye ile iş birliğiyle başlar"

Hükûmetin İsrail konusunda hata yaptığını söyleyen Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk hükümeti, sayın Cumhurbaşkanımızın başında bulunduğu hükümetimiz bu konuda çok ciddi bir hata içinde. Bir yandan Amerikan emperyalizmine, İsrail siyonizmine tavır alıyoruz, 'eli kanlı' diyoruz Biden'a. Yine sayın Devlet Bahçeli çok esaslı açıklamalar yaptı hem NATO'dan çıkmayı tartışalım hem de Kürecik ve İncirlik Üssü'nün Türkiye'nin kontrolüne geçmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Bunlar çok güzel tavırlar ama bunları yapıp bir yandan da açıkça ABD'nin ve İsrail'in yanında konumlanan SETA gibi örgütleri beslemek, SETA tabi kalkıp da ben ABD ve İsrail'i destekliyorum demiyor. Nasıl yapıyor desteğini, Beşar Esad'a vurarak, Suriye'ye vurarak, Türkiye ile Suriye'nin arasını açarak.

"Bakın biz ne diyoruz, 'Filistin'e destek Suriye ile iş birliğiyle başlar' diyoruz. O da bunu bildiği için İsrail'e desteği, Türkiye-Suriye ilişkilerini sabote ederek, baltalayarak, dinamitleyerek yapıyor. O da bir İsrail'e destek, o da bir Amerikan emperyalizmine destek."