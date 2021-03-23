Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a "gizli anlaşma" çağrısı: Türkiye için namus meselesi, bu belgeyi açıklayın

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Colin Luther Powell ile 2003 tarihinde yaptığı iddia edilen anlaşmayla ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan Perinçek, yapılan anlaşmanın devam ettiğini ve bunu açıklamanın "Türkiye için namus meselesi" olduğunu belirterek, "Sayın Tayyip Erdoğan'ın sorumluluğu var. Bu anlaşma bütün belgeleriyle ilan edilmeli. Buradan talepte bulunuyorum. Bu anlaşma Özden Örnek'te vardı. İtiraf etti, 'var bende' dedi. Bize verecekti, vermedi. Çocukları da vermiyor ve ayıp ediyor. Başka komutanlarda da vardı" dedi.

Perinçek, Gül ile ABD arasında yapıldığı iddia edilen anlaşmanın bazı maddelerini de "Ortadoğu'daki rejimler değiştirilecek. PKK yasallaştırılacak. Rauf Denktaş etkisi Kıbrıs'tan temizlenecek. Türkiye topraklarında özerklik ilan edilecek" diye sıraladı.