-DOĞU PERİNÇEK TEK KİŞİLİK KOĞUŞTA İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, cezaevinde tek kişilik koğuşa konulduğunu söyledi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tanık olarak dinlenen Ecevit Kılıç, Yeni Aktüel dergisindeki Danıştay saldırısıyla ilgili haberlerinin kaynağının Mehmet Eymür olmadığını söyledi. Bazı sorulara, tanıklık ettiği konunun dışında olduğu gerekçesiyle yanıt vermeyen Kılıç, sanıklardan Semih Tufan Gülaltay'ın ''Danıştay cinayetinde hedef saptırdığını'' belirtmesi üzerine ''Hiçbiri doğru değil, kaynağıma güvendim, haberi yaptım'' diye konuştu. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde konuşan Perinçek'in avukatı Ayşegül Şahin, müvekkilinin dünkü duruşmanın ardından önce koğuşuna götürüldüğünü, buna ilişkin bir belgenin kendisine imzalatılmasının ardından F6 hücresine konulduğunu söyledi. Sanıkların, hiçbirinin insani şartı bulunmayan ve disiplin suçu işleyen hücrelere gerekçe gösterilmeksizin götürüldüğünü ifade eden Şahin, mahkeme heyetinden bu duruma derhal müdahale etmelerini istedi. Reddi hakim talebinde bulunacağını belirterek söz alan Perinçek de dün akşam hücreye sevk edildiğini tekrarlayarak, buna tepki gösterdi. -REDDİ HAKİM TALEBİ- Başkanın yerinde bulunan üye Hakim Hasan Hüseyin Özese ile Sedat Sami Haşıloğlu ve bu davanın gerçek hakimi olduğunu iddia ettiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı reddettiğini belirten Perinçek, ''Sizler birer örgüt üyesisiniz. Tayyip Erdoğan ile Türkiye üzerinde bir terör diktası kuruyorsunuz'' şeklinde konuştu. Bunun üzerine Özese, mahkemenin, terör suçlamasını asla kabul etmeyeceğini, bunun Perinçek'in şahsi kanaati olduğunu söyledi. ''Cevap vermeyin ve beni dinleyin. Bu benim talebim'' diyen Perinçek, sanıkların hücrelere atılarak terör eylemi yapıldığını savundu. ''Bir örgüt mekanizmasını kurmuş üzerinde oturuyorsunuz'' şeklinde konuşan Perinçek, 12 Haziran 2007 tarihli arama sırasındaki görüntülerde polislerin sarf ettikleri sözlerle ilgili olarak, küfürlü ifade kullanınca, Sedat Sami Haşıloğlu tepki gösterdi. Haşıloğlu'nun, mahkeme heyetine hakaret edemeyeceği şeklindeki uyarısı üzerine Perinçek, ''Siz benim muhatabım değilsiniz. Bana cevap vermeyin. Benim talebimi dinleyin. Sizi reddediyorum'' diye konuştu. Hakim Haşıloğlu da Perinçek'in geçmiş tarihli bir duruşma sırasında ''Ben sizdenim. Doğru karar vereceğinizi biliyorum'' dediğini belirterek, ''Neden kendinizle çelişiyorsunuz?'' diye sordu. O tarihte söylediği bu sözlere gerçekten inandığını, ancak daha sonra fikrini değiştirdiğini belirten Perinçek, Haşıloğlu'na ''Sen hakim değilsin'' dedi. Duruşmada, sözlerine dikkat etmesi konusunda Perinçek'i uyaran Haşıloğlu ile Perinçek arasında yüksek sesli tartışma yaşandı.