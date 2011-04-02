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Politika

Doğu Perinçek İzmir'den bağımsız aday olacak

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in İzmir'den bağımsız aday olacağı bildirildi.

02 Nisan 2011 03:00

T24 - İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in İzmir'den bağımsız aday olacağı bildirildi.

İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin 85 seçim çevresinde ve 550 milletvekili adayıyla seçimlere katılmak konusunda bütün hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Gültekin, bununla birlikte partisinin Merkez Karar Kurulu'nun, vatana ve millete duyduğu sorumlulukla hareket ettiğini, ''çeşitli demokratik kitle örgütlerinden, sendikalardan, değişik siyasi partilerden ve yurdun dört bir yanındaki yurtsever aydınlardan oluşan Cumhuriyet Güçbirliği ile seçimlere girmenin daha doğru olacağına karar verdiğini'' bildirdi.

Çok sayıda arkadaşlarının bağımsız aday olarak seçimde görev almaya hazır olduğunu partilerine bildirdiğini ifade eden Gültekin, partilerinin, Cumhuriyet Güçbirliği içinde yer alan yurtseverlerle birlikte, kimlerin aday olacağını ve bu adayların hangi seçim çevrelerinden gösterileceğini belirleyeceğini bildirdi.

Gültekin, ''Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek, 12 Haziran seçimlerine İzmir 2. Bölge'den Cumhuriyet Güçbirliği'nin bağımsız adayı olarak katılacaktır'' dedi.


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