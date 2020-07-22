Doğu Perinçek: İstanbul Sözleşmesi ile emperyalist ülkelerde çürüyen ne varsa bize dayatılıyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul Sözleşmesi'nin 'Türkiye'nin başına zabıta dikmek' anlamına geldiğini iddia ederek, "İstanbul Sözleşmesine kim karşı çıkıyorsa doğru yapıyor" diye konuştu.

Ulusal Kanal'da yayınlanan 'Çıkış Yolu' programında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son günlerde yeniden tartışmaya açılan İstanbul Sözleşmesi'ni yorumladı.

Perinçek ayrıca, İstanbul Sözleşmesi'nin 'Çürüyen merkezlerdeki yaşam tarzının Türkiye'ye dayatılması' olduğunu öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Sözleşmesi, Fransa'nın Almanya'nın çürüyen merkezlerindeki yaşam tarzını Türkiye'ye dayatmaktadır. Atatürk devrimini tamamlarsak kadınımızın kurtuluşunu sağlarız. İstanbul Sözleşmesi bize bir yaşam tarzı dayatıyor. İstanbul Sözleşmesi ile emperyalist kapitalist ülkelerde çürüyen ne varsa bize dayatılıyor."

"İstanbul Sözleşmesi Türkiye'nin başına zabıta dikiyor" diyen Perinçek, sözleşmeye karşı olduklarını açıklayarak "İstanbul Sözleşmesine kim karşı çıkıyorsa doğru yapıyor" ifadelerini kullandı.