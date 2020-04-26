T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doğu Perinçek ile partisinin gençlik örgütü arasında ‘Grup Yorum’ farkı

26 Nisan 2020 15:23

Doğu Perinçek'in lideri olduğu Vatan Partisi'nin gençlik örgütü Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Başkan Yardımcısı Bilal Gürbüz, üyeleri ölüm orucundaki Grup Yorum için 'Grup Yorum'un 'bomba' şarkıları' başlıklı yazısında "türküler söyleyen 50 üyesinin 50’si de DHKP-C terör örgütünün propagandasını yapmak, suçu ve suçluyu övmek, örgüte üye olmaya kazandırmak gibi terör faaliyetlerinden yargılanmıştır. Yarısından çoğu da bu suçlardan büyük cezalar almıştır" diye yazdı.

Ancak Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, 1 Mayıs 2011 tarihli "Haçlı Enternasyonal ve Bağdatlıların Enternasyonali' başlıklı yazısında Grup Yorum'un 'Geçit Yok' parçasında yer alan ve Tuncel Kurtiz'in seslendirdiği Ümit İlter'in şiirinden alıntı yapmıştı. 

Perinçek söz konusu yazısında " Bir de 'Bağdat’lıyız, Bağdat’tayız' diye haykıran Enternasyonal var. Ümit İlter’in şiiri! Tuncel Kurtiz dostumuz, Ulusal Kanal’da Grup Yorum eşliğinde her gün okuyor. Ve her gün koşuyor, her gün yeni heyecanla dinliyoruz" diye yazmıştı. 

Diğer yandan Ulusal Kanal'ın Grup Yorum'un Bağımsız Türkiye konserine büyük katılım haberi - Ulusal Kanal  haberini yaptığı ama içeriğe şu an ulaşılamadığı görüldü.

 

 

 

ETİKETLER

Grup YorumTGBBilal GürbüzVatan PartisiDoğu PerinçekÖlüm orucu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24