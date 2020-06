Doğu Perinçek ile partisinin gençlik örgütü arasında ‘Grup Yorum’ farkı

Ancak Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, 1 Mayıs 2011 tarihli "Haçlı Enternasyonal ve Bağdatlıların Enternasyonali' başlıklı yazısında Grup Yorum'un 'Geçit Yok' parçasında yer alan ve Tuncel Kurtiz'in seslendirdiği Ümit İlter'in şiirinden alıntı yapmıştı.

Perinçek söz konusu yazısında " Bir de 'Bağdat’lıyız, Bağdat’tayız' diye haykıran Enternasyonal var. Ümit İlter’in şiiri! Tuncel Kurtiz dostumuz, Ulusal Kanal’da Grup Yorum eşliğinde her gün okuyor. Ve her gün koşuyor, her gün yeni heyecanla dinliyoruz" diye yazmıştı.

Diğer yandan Ulusal Kanal'ın Grup Yorum'un Bağımsız Türkiye konserine büyük katılım haberi - Ulusal Kanal haberini yaptığı ama içeriğe şu an ulaşılamadığı görüldü.