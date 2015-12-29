Doğu Perinçek: HDP'yi kapatmak için bütün unsurlar var!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın öz yönetimle ilgili sözleri sonrası HDP'nin kapatılması gerektiğini savundu.

Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"26-27 Aralık'ta toplanan sözüm ona Demokratik Toplum Kongresi Kürdistan'da özerklik ilan ettiğini açıkladı. Bu, vatana ve millete karşı bir savaş ilanıdır" iddiasında bulunan Perinçek, "Açıklamanın Kürt'ü, Türk'ü, Alevi ve Sünni'siyle Türk milletini hedef aldığını" öne sürdü.

"Bu bir suç faaliyetidir "

Perinçek, vatan toprakları üzerinde ayrı bir devletçik kurma kalkışmasının Türkiye'ye karşı savaş ilanı ve büyük bir suç olduğunu vurguladı. Perinçek, açıklamanın düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini, "açıkça şiddet ve zorbalığa dayanan bir suç faaliyeti" olduğunu belirtti.

"Terör propagandası yaptılar "

Perinçek, "Suç özendirilmektedir. Bütün bunlar ceza kanununda suç olarak tanımlanmaktadır. Basın özgürlüğü adı altında, kimse terör özgürlüğünü savunamaz. Terör örgütünün propagandasını yapamaz" diye konuştu.

DTK'nın ilan ettiği 14 maddeye karşı kendilerinin de 14 maddelik bir manifesto hazırladıklarını anlatan Perinçek, "Vatan Partisi olarak, vatanımızın bütünlüğü, Cumhuriyetimizin çağdaşlaşarak ilerlemesi kararını biz de buradan 14 maddeyle ilan ediyoruz. Bu laf değil Türk milletinin 14 maddesidir. Hükümetimizi ve devletimizi de bu acil programı uygulamaya davet ediyoruz" dedi.

Perinçek'in açıkladığı 14 maddelik manifestodan öne çıkan bazı ifadeler şöyle:

"HDP derhal kapatılmalıdır"

"HDP derhal kapatılmalıdır. Kapatmak için bütün unsurlar vardır. Devlet ve vatana karşı suç işleyen, HDP milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmalıdır.

Bölücü terör örgütünü eylem ve imkanlarıyla destekleyen belediye başkanları görevden alınmalıdır. Yerel yönetim yasaları değiştirilmelidir. Kamu görevlileri bölücü teröre karşı mücadelenin gereklerine göre atanmalıdır. Bölücü terörün medya propagandasını önlemek için yasalar uygulanmalıdır.

Bütün milletimizi, siyasal partileri, sendikaları, kitle örgütlerini barış ve kardeşlik için Türkiye cephesinde birleşmeye çağırıyoruz."