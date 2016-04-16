Doğu Perinçek: HDP, PKK'nın Meclis'e soktuğu bir canlı bombadır!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "PKK'nın bir merkezi var; onun Suriye'deki kolu PYD'dir. HDP de PKK'nın yasal koludur" iddiasında bulundu. HDP için ağır ifadeler kullanan Perinçek, "PKK'nın Meclis'e soktuğu bir canlı bombadır" ifadesini kullandı. "Her yasa dışı örgüt yasal kollarla kendine imkân bulur" diyen Perinçek, "Bu yasa dışı örgütlerin kanunudur" görüşünü dile getirdi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu "Hafta Sonu" programına katılan Perinçek, "Terör örgütü Meclis'te olur mu? O zaman Şeyh Sait'i de Meclis'e soksaydık. Terör örgütleri Meclis'e girerse durum bugünkü gibi olur işte" diye konuştu.