Doğu Perinçek, "Gizli serviste çalıştınız mı" sorusuna sinirlendi: Hangi cesaretle ülkenin en karakterli insanına bu soruyu sorabiliyorsunuz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında gelen "Doğu Perinçek herhangi bir gizli serviste çalıştı mı?" sorusuna tepki gösterirken, "Bunu ancak gizli servis elemanları bana sorar. Siz bunları nasıl, hangi cesaretle Türkiye'nin en karakterli, kişilikli insanına sorabiliyorsunuz" dedi.

Haber Global'de Jüledi Ateş'in sunduğu 40 programına konuk olan Perinçek, "Doğu Perinçek herhangi bir gizli serviste çalıştı mı?" sorusuna tepki gösterdi.

Perinçek, "Bu soruyu ancak bana gizli servisin elemanları bana sorar, başka da kimse soramazsınız. Vereceğim cevap budur. Siz bunları nasıl, hangi cesaretle Türkiye'nin en karakterli, kişilikli insanına sorabiliyorsunuz. Vatan Partisi Amerika'nın oyunlarını bozan, Ermeni soykırımını yok eden, Silivri Duvarı'nı yıkan, FETÖ ve PKK'nın üzerine gidilmesini sağlayan partidir. CIA'nın acısı vardır ve MİT içinde CIA çalışanlarının acısı vardır. Siz de mi aynı acıyı paylaşıp bu soruyu soruyorsunuz?" yanıtını verdi.

Perinçek'in programdaki bazı sorulara verdiği cevaplar şöyle:

Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğinize pişman mısınız?

Ben karakterli biriyim böyle şeylerden korkmam. Aleyhimde 7 milyar kişi tweet de atsa ben o yine çiçeği alırdım. Yaptığım iş benim karakterim. Korkmam. O fotoğrafları Lübnan'da PKK çekip MİT'e verdi.

Öcalan, Perinçek'in başkanı olduğu partide siyaset yaptı mı?

Hiçbir zaman üye olmadı. 89-90 döneminde söyleşiler sırasında gördüm. O öğrenciyken bizim 12 Mart darbesine karşı çıkardığımız gizli Şafak Gazetesi vardı. Gizli olarak dağıtıyorduk. Bu gazetede onun eline geçmiş ve yakalanmış. Bir süre kısa süre hapiste yattı.

Doğu Perinçek, PKK'yı destekleyen yayınlar için pişman mı?

Bu bir kere yanlış tespit. Hiç bir zaman destekleyen yayınlarım olmadı. O dönem boyunca "PKK bizim düşmanımızdır" gözüyle baktık. PKK terör örgütünü ve kürtleri ayırt etmek lazım. O dönemlerdeki cinayetlerin son bulması, haklarını almaları, insanca yaşamalarına ilişkin çok kararlı mücadele yürüttük ve o mücadeleyi de kazandık. Burada hiçbir zaman PKK ile yan yana gelmedik.

Doğu Perinçek ve partileri neden oy alamıyor?

Bizim gibi devrimci partiler, ülkenin büyük atak yaptığı dönemde yükselirler. Atağa karşı tarihin pususundadırlar. Sizin ikna edeceğiniz kısım ilk başlarda sınırlıdır. Bu hikaye bitmedi. Öngörülerimizle "Hükümet" olacağımızı göreceksiniz.

Doğu Perinçek için Çin milliyetçiliği, Türk milliyetçiliğinden önce mi geliyor?

Böyle bir şey mümkün mü? Hiçbir zaman hayatımda "Maocu" olmadım. Uygur Türkleri'ne soykırım' iddialarının hepsi uydurma. 'Bize çocuk doğurtturmuyorlar' diyen Uygur Bölgesinin lideri olan Rabia Hanım'ın 17 tane çocuğu var. Oraya gittiğinizde bu özgürlüğü görürsünüz. Amerikan propagandalılarındaki gibi zulüm falan yok. Toplama kampları eğitim ensitüsü gibi düşünün. Bunların gerçekle hiçbir ilişkisi yok.

Doğu Perinçek derin devlet mi?

Hayır. Hiçbir alakası yok. Doğu Perinçek 15 yıl derin devletin hapishanelerinde yattı. 5 kuşakla hapis yatmış adamım. Demek ki derin devlet tarafından iflah olmaz bir adamım. 15 Temmuz gecesiyle ilgili dönemin emniyet müdürünün açıklaması bir itiraftı.

Kaşif Kozinoğlu'nu kim öldürdü?

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bir ölümdür. Ve onu "Gladio" öldürdü. O bir basit MİT sorumlusu değildi. Bana getirdikleri mektuplar sıradan mektuplar değil, geleceğe ışık tutan FETÖ'yü gören bilgiler vardı.

Ekrem İmamoğlu Amerikan projesi mi?

Proje lafını hiçbir şekilde kullanmıyorum. Ekrem İmamoğlu'nun Atlantik programlarını savunduğu çok açık. "İstanbul, Ankara'dan yönetilmez" dedi. Bu tamamen Amerika programı. Ankara ne? Milli devletin merkezi. Çalışmalarına nerede başladı? Fener Patrikhanesinde başladı. Bu da bir Amerikan programı. CHP, İYİ Parti, HDP, Abdullah Gül, Davutoğlu ve Babacan bir cephede toplandı. Bu cephe Biden tarafından da kurgulanmıştı zaten. Demek ki ben doğruları söylemişim.

FETÖ'nün siyasi ayağı kim ya da kimler?

FETÖ ile kim beraberse onlar. CHP, İYİ Parti, HDP, Abdullah Gül, Davutoğlu ve Babacan bir cephe kurmuşlar. FETÖ ile beraber siyaset yapan güçler var onlara bakacağız. Daha öncesinde FETÖ ile beraber koalisyon kuran Tayyip Erdoğan yönetimi oldu. Onlar bunu gördü ve savaş açtı. Siyasi ayak ararken FETÖ'ye savaş açan Tayyip Erdoğan'lar da mı arayacağız. Yoksa Amerikan programlarını benimsemiş olanlar da mı? Bugünkü eylem ve duruşlara bakmam gerekiyor. Darbe başarılı olsaydı şuan da Doğu Perinçek ve Tayyip Erdoğan mezarda olurdu.