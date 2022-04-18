Doğu Perinçek, Fransa'nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Le Pen'in 'Avrasyacı' olduğunu iddia etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fransa cumhurbaşkanlık seçimlerinin ikinci turunda Emmanuel Macron'la karşı karşıya gelecek aşırı sağcı Marine Le Pen'in 'Avrasyacı' olduğunu iddia etti.

Partisinin Çankaya kurultayında Fransa seçimleriyle ilgili konuşan Perinçek, "Macron’un Paris'teki Amerikan tekellerinin temsilcisi olduğunu" iddia etti ve "Avrasyacı Le Pen’den tarafız" dedi.

Perinçek, "Fransa seçimlerinde bütün dünyanın savaştığını, Le Pen’in zaferinin dengeleri mazlumlar lehine değiştireceğini" söyledi.

Vatan Partisi lideri, "Fransa’da Avrasyacı Marine Le Pen NATO’dan çıkacağını ilan etti. ‘Kırımı Rus toprağı olarak göreceğiz’ dedi. ‘Filistin’i tanıyacağız’ dedi. Öyleyse biz o cephedeyiz. Marine Le Pen’den tarafız. Fransa’da on binlerce Afrika kökenli, Arap ve Türk vatandaş olarak var. O nedenle de biz orada varız. Türkiye düşmanı Macron yenildiği zaman ABD yenilecek. Le Pen kazandığı zaman bütün dünya dengeleri mazlumlar yararına değişecek. Macron, Fransa’nın tepesindeki büyük tekellerin temsilcisi, Amerika’nın adamı. Vatan Partisi Macron’a karşı Asya’nın yanındadır” diye konuştu.