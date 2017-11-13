T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doğu Perinçek: Fethullah Gülen 5 milyon dolar teklif etti

"1996 yılında 13 kişilik bir heyet geldi, başlarında Yazarlar Vakfı Başkanı Latif Erdoğan vardı"

13 Kasım 2017 16:20

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Beyaz TV'de katıldığı 'Uyan Türkiyem' adlı programda Fethullah Gülen'in kendisine görüşmek için 5 milyon dolar teklif ettiğini ileri sürdü.

Perinçek, "Bana 1996 yılında 13 kişilik bir heyet geldi. Başlarında Yazarlar Vakfı Başkanı Latif Erdoğan vardı. 'Siz Fethullah Gülen'le buluşsanız kimse kimsenin ayağına gitmese, bir kahve içseniz, gazeteciler gelip birer fotoğraflarınızı çekse, Türkiye'de barış için çok yararlı olur, bunu öneriyoruz' dediler. Ben de bunun gereğinin olmadığını söyledim. 2 gün sonra onların televizyonda çalışan bir emekli subay telefon etti, 'Niye reddettiniz? 5 milyon dolardan başlar' dedi" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Doğu PerinçekFethullah GülenLatif Erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24