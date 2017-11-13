Doğu Perinçek: Fethullah Gülen 5 milyon dolar teklif etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Beyaz TV'de katıldığı 'Uyan Türkiyem' adlı programda Fethullah Gülen'in kendisine görüşmek için 5 milyon dolar teklif ettiğini ileri sürdü.

Perinçek, "Bana 1996 yılında 13 kişilik bir heyet geldi. Başlarında Yazarlar Vakfı Başkanı Latif Erdoğan vardı. 'Siz Fethullah Gülen'le buluşsanız kimse kimsenin ayağına gitmese, bir kahve içseniz, gazeteciler gelip birer fotoğraflarınızı çekse, Türkiye'de barış için çok yararlı olur, bunu öneriyoruz' dediler. Ben de bunun gereğinin olmadığını söyledim. 2 gün sonra onların televizyonda çalışan bir emekli subay telefon etti, 'Niye reddettiniz? 5 milyon dolardan başlar' dedi" ifadelerini kullandı.