Doğu Perinçek: Erdoğan'ın talebiyle Türkiye ve Suriye heyetleri Tahran'da 6 kez görüştü

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yakın zamanda Türkiye ile Suriye arasında İran'ın başkenti Tahran'da 6 görüşme yapıldığını ileri sürdü. Perinçek, görüşmelerin "Tayyip Erdoğan yönetiminin talebi" üzerine gerçekleştiğini iddia ederken görüşme bilgisini ise Türk kaynaklardan edindiğini söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Türkiye ve Suriye yetkililerinin İran'ın başkenti Tahran'da yakın zamanda altı görüşme gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

Sputnik'e demeç veren Perinçek, görüşmelerin yakın zamanda gerçekleştiğini belirterek " Bunu biz Türkiye kaynaklarından öğrenmiş bulunuyoruz. Bu altı görüşme doğrudan doğruya Türkiye ile Suriye hükümetlerinin temsilcileri arasında oldu" diye konuştu.

"Görüşmeler için inisiyatif Türk hükümetinden geldi"

Görüşmelerin Türk hükümetinin talebiyle gerçekleştiğine işaret eden Perinçek "En önemli ayrıntı ise görüşmelerin, Tayyip Erdoğan yönetiminin talebi üzerine olması. İnisiyatif, Türkiye hükümetinden geliyor. Tahran'da Türkiye ve Suriye hükümeti temsilcileri belki de iki ülkenin istihbarat yöneticileri de olabilir, kimler olduğunu bilmiyoruz ancak bunu Türkiye kaynaklarından kesin olarak öğrenmiş bulunuyoruz. Hiç kimsenin de tekzip etme ihtimali yok. Çünkü görüşmeler oldu ve devam edecek. Askerler de işbirliği yapıyor, onu söyleyeyim. Suriye'deki harekatlarda Türk ordusuyla Suriye Devleti ordusu arasında belli haberleşmeler ve iş birlikleri var" ifadelerini kullandı.