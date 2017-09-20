Doğu Perinçek: Erdoğan İslami Kemalist oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında “İslami Kemalist olduğunu”belirterek, “Bizim savunduğumuz noktaya geldi. Bunu ben söylemiyorum. Analiz kurumları söylüyor. Erdoğan için İslami Kemalist oldu' analizleri yapılıyor. Biz ne demiştik. 'Bizim bulunduğumuz noktaya geldi' demiştik” ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da, Çıkış Yolu programında Rafet Ballı'nın Dünya ve Türkiye gündemi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkına “​İslami Kemalist oldu” diyen Perinçek, “Bizim savunduğumuz noktaya geldi. Bunu ben söylemiyorum. Analiz kurumları söylüyor. Erdoğan için İslami Kemalist oldu' analizleri yapılıyor. Biz ne demiştik. 'Bizim bulunduğumuz noktaya geldi' demiştik” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Türkiye’de provokasyonlar yapabileceğini söyleyen Perinçek, “ABD 2018'de Türkiye'ye karşı büyük bir ekonomik müdahale de bulunacak. Amerika iç cephede Türkiye'de suikastlar zincirine başvurabilir. Türkiye ve Amerika bu kadar karşı karşıya geliyorsa Amerika Türkiye'yi bırakmak istemeyecektir. Suikastlar zinciri gündeme gelebilir. Bunlar tabi analizlerim” diye konuştu.